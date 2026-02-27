Il nome principale fatto in queste settimane per la porta dell'Inter a partire dalla prossima stagione è quello di Guglielmo Vicario. Ma non è il solo calciatore che potrebbe arrivare a Milano dal Tottenham. Secondo Il Giorno, infatti, ai nerazzurri piace anche Pedro Porro come possibile sostituto di Denzel Dumfries:
Inter-Vicario? C’è la grande novità: “Dal Tottenham può arrivare pure il sostituto di Dumfries!”
"In entrata sarà riscattato dal Manchester City Manuel Akanji (30 anni, diritto fissato a 15 milioni, obbligo in caso di scudetto). Ma non solo. Tra i pali c’è la complicata pista Mile Svilar della Roma, ma, soprattutto, il nome di Guglielmo Vicario, 29 anni, ultimo triennio al Tottenham (qui piace anche l’esterno classe 1999 Pedro Porro)".
"In difesa, su tutti, è monitorato da tempo il 22enne del Sassuolo Tarik Muharemovic, oltre a Oumar Solet (26 anni, Udinese)".
(Fonte: Il Giorno)
