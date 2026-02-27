FC Inter 1908
Mercato Inter, porte girevoli: sogno Svilar. E oltre a Stankovic è già certo l’acquisto di…

Si preannuncia un mercato estivo piuttosto caldo in casa Inter, tra entrate e uscite: ecco i nomi sotto la lente d'ingrandimento
Marco Macca
Si preannuncia un mercato estivo piuttosto caldo in casa Inter, tra entrate e uscite. Se il nome di Denzel Dumfries continua a essere appetito in Premier, i nerazzurri hanno già messo in conto, oltre al ritorno di Stankovic, anche il riscatto di Akanji dal Manchester City. Scrive Il Giorno:

"Capitolo Denzel Dumfries, poi: il Liverpool si è fatto sotto già a gennaio per l’olandese (che ha riassaggiato il campo contro il Bodo) e la clausola da 25 milioni è invitante per accaparrarsi il 29enne, legato all’Inter per altri due anni. Stessa scadenza per Davide Frattesi, sulla bocca di molti appena qualche mese fa: da Galatasaray e Fenerbahce a Juventus e Lazio, Atletico Madrid e Nottingham Forest compresissimi".

"In entrata sarà riscattato dal Manchester City Manuel Akanji (30 anni, diritto fissato a 15 milioni, obbligo in caso di scudetto). Ma non solo. Tra i pali c’è la complicata pista Mile Svilar della Roma, ma, soprattutto, il nome di Guglielmo Vicario, 29 anni, ultimo triennio al Tottenham (qui piace anche l’esterno classe 1999 Pedro Porro). In difesa, su tutti, è monitorato da tempo il 22enne del Sassuolo Tarik Muharemovic, oltre a Oumar Solet (26 anni, Udinese)".

(Fonte: Il Giorno)

