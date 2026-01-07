La prima stagione tra i professionisti di Giacomo De Pieri non è sicuramente andata secondo le aspettative finora. L'esterno offensivo classe 2006, dopo aver trascinato l'Inter Primavera alla vittoria dello scudetto di categoria ed aver esordito in Prima Squadra a fine gennaio, in Champions League contro il Monaco, in estate si era trasferito in prestito alla Juve Stabia, in Serie B , per iniziare il suo percorso tra i "grandi".

L'esperienza in Campania, tuttavia, non ha dato i frutti sperati e così De Pieri lascerà la Juve Stabia. Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, nei prossimi giorni si risolverà il prestito del giocatore che poi andrà al Bari. Sempre in Serie B dunque, ma con la formazione pugliese che attualmente è sedicesima in classifica. La Juve Stabia è invece ottava in classifica.