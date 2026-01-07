FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni”

calciomercato

Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni”

Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni” - immagine 1
Un aggiornamento sul mercato dell’Inter dal sito del Corriere della Sera, a cura della redazione di Gianluca Di Marzio
Alessandro Cosattini Redattore 

Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni”- immagine 2
Getty

Un aggiornamento sul mercato dell’Inter dal sito del Corriere della Sera, a cura della redazione di Gianluca Di Marzio. C’è un nome su cui stanno lavorando i dirigenti nerazzurri.

Inter

“L'Inter continua a seguire Mlacic, difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Operazione da circa 5 milioni di euro, si legge sul sito. Confermata dunque l’anticipazione di FCIN1908 su Branimir Mlacic, giovane centrale croato.

Leggi anche
Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid
Inter, in 6 col contratto in scadenza: i piani di Chivu e quelli del club

© RIPRODUZIONE RISERVATA