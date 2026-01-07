Un aggiornamento sul mercato dell’Inter dal sito del Corriere della Sera, a cura della redazione di Gianluca Di Marzio. C’è un nome su cui stanno lavorando i dirigenti nerazzurri.
Mercato Inter, CorSera svela: “I dirigenti insistono per questo colpo da 5 milioni”
Un aggiornamento sul mercato dell’Inter dal sito del Corriere della Sera, a cura della redazione di Gianluca Di Marzio
“L'Inter continua a seguire Mlacic, difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato. Operazione da circa 5 milioni di euro”, si legge sul sito. Confermata dunque l’anticipazione di FCIN1908 su Branimir Mlacic, giovane centrale croato.
