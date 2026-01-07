FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid

calciomercato

Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid

Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid - immagine 1
La pista Dodo dalla Fiorentina sembra quella più accreditata, ma occhio ad altri due nomi sotto traccia: ecco chi sono
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Continua la ricerca in casa Inter dell'esterno destro: sfumato il ritorno di Cancelo, ora la pista Dodo dalla Fiorentina sembra quella più accreditata, ma occhio ad altri due nomi sotto traccia.

Li svela Tuttosport. "Altro giocatore che potrebbe fare caso ai nerazzurri è Nahuel Molina, pure lui scadenza nel 2027.

Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid- immagine 2
Getty Images

Nelle ultime partite all’Atletico è rimasto in panchina e pure a Madrid tirare di rifondazione: andrebbe però comprato e il suo acquisto sarebbe una scelta di campo pure per il futuro, trattandosi di un nazionale argentino che sbarcherebbe a Milano con i gradi del titolare.

Inter

Fin va registrata la pista che porta al rientro a casa di Mattia Zanotti che sta facendo una più che discreta carriera nel campionato svizzero prima al San Gallo e ora a Lugano. I nerazzurri vantano una percentuale sulla rivendita e quindi l’operazione avrebbe costi contenuti".

Leggi anche
Frattesi-Galatasaray, le cifre. L’Inter lo lascia partire a una condizione
Mercato, ora in pole c’è Dodo! Inter offrirà scambio: Asllani oppure il prestito di…

© RIPRODUZIONE RISERVATA