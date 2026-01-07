Continua la ricerca in casa Inter dell'esterno destro: sfumato il ritorno di Cancelo, ora la pista Dodo dalla Fiorentina sembra quella più accreditata, ma occhio ad altri due nomi sotto traccia.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid
calciomercato
Inter, oltre a Dodo e al ritorno di Zanotti, a destra spunta nome tutto nuovo da Madrid
La pista Dodo dalla Fiorentina sembra quella più accreditata, ma occhio ad altri due nomi sotto traccia: ecco chi sono
Li svela Tuttosport. "Altro giocatore che potrebbe fare caso ai nerazzurri è Nahuel Molina, pure lui scadenza nel 2027.
Nelle ultime partite all’Atletico è rimasto in panchina e pure a Madrid tirare di rifondazione: andrebbe però comprato e il suo acquisto sarebbe una scelta di campo pure per il futuro, trattandosi di un nazionale argentino che sbarcherebbe a Milano con i gradi del titolare.
Fin va registrata la pista che porta al rientro a casa di Mattia Zanotti che sta facendo una più che discreta carriera nel campionato svizzero prima al San Gallo e ora a Lugano. I nerazzurri vantano una percentuale sulla rivendita e quindi l’operazione avrebbe costi contenuti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA