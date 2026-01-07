Nelle ultime partite all’Atletico è rimasto in panchina e pure a Madrid tirare di rifondazione: andrebbe però comprato e il suo acquisto sarebbe una scelta di campo pure per il futuro, trattandosi di un nazionale argentino che sbarcherebbe a Milano con i gradi del titolare.

Fin va registrata la pista che porta al rientro a casa di Mattia Zanotti che sta facendo una più che discreta carriera nel campionato svizzero prima al San Gallo e ora a Lugano. I nerazzurri vantano una percentuale sulla rivendita e quindi l’operazione avrebbe costi contenuti".