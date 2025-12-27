Come scrive Tuttosport, "Parte di questi serviranno pure a finanziare il sostituto di Frattesi che potrebbe anche arrivare in estate, considerato che in mezzo al campo Chivu ha una buona varietà di soluzioni. In tal senso l’Inter è già entrata nell’ottica di riportare a casa Aleksandar Stankovic protagonista al Bruges di una stagione strepitosa (nell’ultima gara contro il Genk - dove ha segnato - è stato premiato come migliore in campo). Ricomprare il cartellino costerà 13 milioni nel 2026 (23 totali, da cui vanno tolti i 10 per la sua cessione): soldi ben spesi, visto che l’Inter aveva mollato un ragazzotto alquanto promettente e ritroverà un titolare".