Frattesi, il cui futuro sembra lontano da Milano. Il suo addio potrebbe aiutare nella caccia all'esterno, Palestra primo nome
Andrea Della Sala Redattore 

Non solo l'esterno destro, il mercato estivo dell'Inter dovrà portare anche altri inserimenti. Tutto dipenderà da chi lascerà l'Inter tra gennaio e questa estate. In primis Frattesi, il cui futuro sembra lontano da Milano. Il suo addio potrebbe aiutare nella caccia all'esterno, Palestra primo nome.

Come scrive Tuttosport, "Parte di questi serviranno pure a finanziare il sostituto di Frattesi che potrebbe anche arrivare in estate, considerato che in mezzo al campo Chivu ha una buona varietà di soluzioni. In tal senso l’Inter è già entrata nell’ottica di riportare a casa Aleksandar Stankovic protagonista al Bruges di una stagione strepitosa (nell’ultima gara contro il Genk - dove ha segnato - è stato premiato come migliore in campo). Ricomprare il cartellino costerà 13 milioni nel 2026 (23 totali, da cui vanno tolti i 10 per la sua cessione): soldi ben spesi, visto che l’Inter aveva mollato un ragazzotto alquanto promettente e ritroverà un titolare".

