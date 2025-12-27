“Aleksander Stankovic sta brillando in Belgio, l’Inter continua ad avere un occhio di riguardo per le sue prestazioni. Oggi altro gol e ancora MVP, un gol tra l’altro molto bello.

L’Inter ha questa doppia recompra: 23 milioni nell’estate 2026, 25 milioni per l’estate 2027 . I nerazzurri continuano a monitorarlo da molto vicino, ma ribadisco che ci sono club di Premier, Serie A e Bundesliga che lo seguono con grandissima attenzione .

L’Inter ha una mano invisibile sul calciatore, si capirà a fine anno la volontà del club. Ma le pretendenti su di lui sono sempre molte, sarà un mercato intenso attorno a Stankovic”, ha detto al canale YouTube di Fabrizio Romano.