FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, prosegue a vele spiegate l’affare Mlacic. Ecco le due strade che sta valutando il club

calciomercato

Inter, prosegue a vele spiegate l’affare Mlacic. Ecco le due strade che sta valutando il club

Inter, prosegue a vele spiegate l’affare Mlacic. Ecco le due strade che sta valutando il club - immagine 1
L'Inter è molto attenta anche al mercato dei giovani. Oaktree vuole investire su giocatori di grande prospettiva e il difensore dell'Hajduk è nel mirino
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter è molto attenta anche al mercato dei giovani. Oaktree vuole investire su giocatori di grande prospettiva e il difensore dell'Hajduk Mlacic è nel mirino.

Inter, prosegue a vele spiegate l’affare Mlacic. Ecco le due strade che sta valutando il club- immagine 2

"Parallelamente ai discorsi legati alla prima squadra, prosegue a vele spiegate la trattativa per Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato. Il club nerazzurro vuole evitare aste e per questo sta valutando due strade: prenderlo subito per aggregarlo nell’Under 23 oppure lasciarlo - come Sucic - fino a fine stagione nel club croato", scrive Tuttosport.

Leggi anche
Maignan, Inter propone il remake di un’altra operazione. Ma si lavora a un altro colpo
Palmeri: “Sicuri Bonny stia fuori poco? Post Dumfries, nome a sorpresa. E Frattesi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA