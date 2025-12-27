L'Inter è molto attenta anche al mercato dei giovani. Oaktree vuole investire su giocatori di grande prospettiva e il difensore dell'Hajduk Mlacic è nel mirino.
L'Inter è molto attenta anche al mercato dei giovani. Oaktree vuole investire su giocatori di grande prospettiva e il difensore dell'Hajduk è nel mirino
"Parallelamente ai discorsi legati alla prima squadra, prosegue a vele spiegate la trattativa per Branimir Mlacic, difensore centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato. Il club nerazzurro vuole evitare aste e per questo sta valutando due strade: prenderlo subito per aggregarlo nell’Under 23 oppure lasciarlo - come Sucic - fino a fine stagione nel club croato", scrive Tuttosport.
