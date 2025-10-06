FC Inter 1908
Addio Seba Esposito-Inter, l’agente: “Evitata una litigata! Oltre al Cagliari c’era…”

Mario Giuffredi, agente anche di Sebastiano Esposito, ha svelato cos'è successo la scorsa estate al suo assistito
Alessandro Cosattini Redattore 

Mario Giuffredi, agente anche di Sebastiano Esposito (qui le parole su Pio), è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante ex Inter:

"La trattativa nasce a giugno, poi è subentrato il Parma e c’è stato un testa a testa fino all’ultimo secondo nello scegliere la destinazione finale. Il nostro lavoro è seguire anche le volontà dei giocatori. Seba, in quel caso, voleva andare fortemente al Cagliari e noi l’abbiamo accontentato.

Io accontento un giocatore se condivido la scelta. Se non la condivido, il giocatore va dove dico io e non dove dice lui. È come quando l’allenatore fa una formazione che gli impone il presidente: idem per me. Se la scelta è condivisa, mi evito una litigata; altrimenti ci litigo per il suo bene".

 

