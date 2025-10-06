L'Inter può rinforzarsi nel prossimo mercato invernale. In particolare, i dirigenti nerazzurri potrebbero anticipare un colpo già deciso per la prossima estate secondo quanto svelato da TMW.
“A gennaio se ci dovesse essere l’occasione giusta potrebbe essere fatto un tentativo per un difensore in considerazione anche del fatto che sia De Vrji che Acerbi sono in scadenza di contratto”, si legge sul sito. Il club di fatto anticiperebbe così un colpo già previsto per la prossima estate.
Al momento, non sembrano esserci margini di rinnovo né per De Vrij né per Acerbi. Sono due dei sei giocatori in scadenza di contratto al prossimo 30 giugno 2026.
