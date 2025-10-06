FC Inter 1908
Agente Pio Esposito: “Basta! Non mi piace come si sta parlando e starei calmo su…”

Mario Giuffredi, agente di Esposito, dice basta: "Non parlo volentieri di lui, non mi piace il clamore attorno a Pio"
Alessandro Cosattini Redattore 

Mario Giuffredi, agente di Pio Esposito, è intervenuto nel corso del Palermo Football Meeting a “La Braciera in Villa”, evento organizzato da Conference403 con il patrocinio dell’ARS e del Comune di Palermo. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante dell'Inter:

"Io non parlo volentieri di Pio, non mi piace questo clamore mediatico che si sta creando attorno a un giocatore molto giovane. Pio ha fatto la sua gavetta, dimostrando di meritarsi la Serie A.

Non mi piace come si parla di lui con troppa importanza e troppo clamore. Lui deve vivere la sua vita sereno, senza aspettative atomiche. È un ragazzo molto equilibrato, che sa che verranno momenti difficili anche per lui.

Andrei cauto e calmo nel dire che sarà il centravanti della Nazionale per i prossimi dieci anni. Dovrà dimostrare come tutti i calciatori. Se sarà così, significherà che avrà dimostrato. Noi cerchiamo di trasmettergli lo stare coi piedi per terra".

(Fonte: TMW)

