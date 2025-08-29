"Mehdi Taremi potrebbe andare a giocare in Grecia, ma ha chiesto 24 ore di tempo per pensarci. L’Inter ha trovato l’accordo con l’Olympiacos per il trasferimento sulla base di un indennizzo per il cartellino e la possibilità per i nerazzurri di sgravarsi di un ingaggio pesante che si aggira sui 3 milioni all’anno. Adesso dare una risposta tocca all’iraniano (arrivato un anno fa a parametro zero), che con il club ellenico avrebbe la possibilità di disputare la prossima Champions League e nel frattempo ha già lasciato l’Italia, trovandosi in ritiro con la propria nazionale in vista degli impegni di settembre.