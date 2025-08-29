Le ultimissime sul mercato dell'Inter a pochi giorni dalla fine della sessione estiva. L'addio di Mehdi Taremi e non solo, ecco il punto del Corriere dello Sport:
Addio Taremi, ha già lasciato l’Italia. Altra operazione last minute? Le ultimissime
"Mehdi Taremi potrebbe andare a giocare in Grecia, ma ha chiesto 24 ore di tempo per pensarci. L’Inter ha trovato l’accordo con l’Olympiacos per il trasferimento sulla base di un indennizzo per il cartellino e la possibilità per i nerazzurri di sgravarsi di un ingaggio pesante che si aggira sui 3 milioni all’anno. Adesso dare una risposta tocca all’iraniano (arrivato un anno fa a parametro zero), che con il club ellenico avrebbe la possibilità di disputare la prossima Champions League e nel frattempo ha già lasciato l’Italia, trovandosi in ritiro con la propria nazionale in vista degli impegni di settembre.
Invece per l’altro esubero, Tomas Palacios, come risaputo è tramontata la pista Santos e ieri l’argentino era regolarmente ad Appiano per allenarsi con i compagni. A questo punto potrebbe anche restare in rosa, a meno che non venga trovata una soluzione last minute per un suo trasferimento in quanto (così come Taremi) già da tempo gli era stato comunicato di non rientrare nel progetto tecnico. Per domenica sera contro l’Udinese c’è ampia scelta, inclusi Calhanoglu e Pio Esposito, che avevano saltato per squalifica il debutto stagionale contro il Torino", si legge.
