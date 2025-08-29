Manca soltanto l’ultimo via libera per l’addio di Mehdi Taremi in casa Inter ( qui tutto il sorteggio di Champions ). Ad aggiornare sulla situazione dell’attaccante iraniano è La Gazzetta dello Sport.

“Un persiano sul Pireo, sembra un manuale di storia antica. Eppure Mehdi Taremi potrebbe lasciare l’Inter a accettare la corte dell’Olympiacos: il club di Atene ha trovato l’accordo con il club nerazzurro, ma quello che manca è solo l’ok del centravanti iraniano, che si è preso un giorno di riflessioni.