Manca soltanto l’ultimo via libera per l’addio di Mehdi Taremi in casa Inter: le ultimissime dalla Gazzetta dello Sport
Alessandro Cosattini Redattore 

Manca soltanto l’ultimo via libera per l’addio di Mehdi Taremi in casa Inter (qui tutto il sorteggio di Champions). Ad aggiornare sulla situazione dell’attaccante iraniano è La Gazzetta dello Sport.

“Un persiano sul Pireo, sembra un manuale di storia antica. Eppure Mehdi Taremi potrebbe lasciare l’Inter a accettare la corte dell’Olympiacos: il club di Atene ha trovato l’accordo con il club nerazzurro, ma quello che manca è solo l’ok del centravanti iraniano, che si è preso un giorno di riflessioni.

Dopo 43 presenze, 3 gol, 9 assist e un apporto quasi impercettibile sui destini interisti, Taremi saluterà in ogni caso, anche perché non mancano le alternative al club greco: nelle ultime ore, infatti, si è fatto sotto il Lione dalla Francia”, si legge.

