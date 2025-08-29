Manca soltanto l’ultimo via libera per l’addio di Mehdi Taremi in casa Inter (qui tutto il sorteggio di Champions). Ad aggiornare sulla situazione dell’attaccante iraniano è La Gazzetta dello Sport.
“Un persiano sul Pireo, sembra un manuale di storia antica. Eppure Mehdi Taremi potrebbe lasciare l’Inter a accettare la corte dell’Olympiacos: il club di Atene ha trovato l’accordo con il club nerazzurro, ma quello che manca è solo l’ok del centravanti iraniano, che si è preso un giorno di riflessioni.
Dopo 43 presenze, 3 gol, 9 assist e un apporto quasi impercettibile sui destini interisti, Taremi saluterà in ogni caso, anche perché non mancano le alternative al club greco: nelle ultime ore, infatti, si è fatto sotto il Lione dalla Francia”, si legge.
