Karim Adeyemi accostato con insistenza all’Inter soprattutto dalla Germania, in particolare dalla Bild. Il classe 2002, in passato cercato dalla Juventus, sarebbe nel mirino dei nerazzurri già per gennaio. Ecco quanto evidenziato da Sportmediaset sulla possibile pista di mercato per l’Inter di Cristian Chivu.
calciomercato
SM – Adeyemi all’Inter già a gennaio? È stato proposto e la verità è che…
“Adeyemi, di fatto, ricalca il profilo dell'attaccante esterno rapido, capace di creare pericoli in solitaria e di saltare l'uomo. Insomma, un profilo "alla Lookman" per tornare al tormentone dell'ultimo mercato estivo interista. In realtà l'attaccante tedesco è stato proposto dal suo agente Jorge Mendes all'Inter, così come al Manchester United. La dirigenza nerazzurra ha ascoltato ma senza approfondire ulteriormente i discorsi. Chiaramente c'è gradimento per un profilo del genere ma, soprattutto per gennaio, i costi dell'operazione sarebbero proibitivi.
Il Borussia Dortmund, noto per essere una bottega carissima, non lascia mai partire i propri gioielli con facilità, e Adeyemi rientra in questa categoria. Quindi le voci su un possibile arrivo di Adeyemi all'Inter a gennaio sono da scartare, come lasciano d'altronde trasparire anche le recenti parole di Marotta: "Non parliamo di mercato in questo momento. Siamo orgogliosi di tutti i giocatori che compongono la nostra rosa. Vedremo più avanti con i nostri direttori sportivi””, si legge sul sito.
