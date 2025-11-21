SM – Adeyemi all’Inter già a gennaio? È stato proposto e la verità è che…

“Adeyemi, di fatto, ricalca il profilo dell'attaccante esterno rapido, capace di creare pericoli in solitaria e di saltare l'uomo. Insomma, un profilo "alla Lookman" per tornare al tormentone dell'ultimo mercato estivo interista. In realtà l'attaccante tedesco è stato proposto dal suo agente Jorge Mendes all'Inter, così come al Manchester United. La dirigenza nerazzurra ha ascoltato ma senza approfondire ulteriormente i discorsi. Chiaramente c'è gradimento per un profilo del genere ma, soprattutto per gennaio, i costi dell'operazione sarebbero proibitivi.