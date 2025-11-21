FC Inter 1908
Mercato, Sportitalia: “Ecco la verità sulle succulenti voci su Adeyemi all’Inter a gennaio”

Il tedesco è stato proposto ai nerazzurri dal suo agente Jorge Mendes: ecco cosa risulta a Sportitalia in merito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Secondo Sportitalia, è molto improbabile vedere Karim Adeyemi con la maglia dell'Inter nel mercato di gennaio. Il tedesco è stato proposto ai nerazzurri dal suo agente Jorge Mendes ma l'operazione, stando a quanto risulta a Gianluigi Longari, non si farà.

Si legge nel dettaglio: "Prive di fondamento con vista su gennaio le voci succulente ma poco realistiche legate ad un possibile assalto ad Adeyemi.

I costi dell’operazione sarebbero troppo ingenti per un mercato di riparazione. In casa Inter c’è piena soddisfazione nei confronti dei quattro attuali interpreti messi a disposizione di Chivu per il reparto avanzato".

