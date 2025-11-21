Secondo Sportitalia, è molto improbabile vedere Karim Adeyemi con la maglia dell'Inter nel mercato di gennaio. Il tedesco è stato proposto ai nerazzurri dal suo agente Jorge Mendes ma l'operazione, stando a quanto risulta a Gianluigi Longari, non si farà.
Il tedesco è stato proposto ai nerazzurri dal suo agente Jorge Mendes: ecco cosa risulta a Sportitalia in merito
Si legge nel dettaglio: "Prive di fondamento con vista su gennaio le voci succulente ma poco realistiche legate ad un possibile assalto ad Adeyemi.
I costi dell’operazione sarebbero troppo ingenti per un mercato di riparazione. In casa Inter c’è piena soddisfazione nei confronti dei quattro attuali interpreti messi a disposizione di Chivu per il reparto avanzato".
