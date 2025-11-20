La dirigenza però è al lavoro anche per trovare un investimento anche già per il mese di gennaio nel reparto di centrocampo

Marco Astori Redattore 20 novembre 2025 (modifica il 20 novembre 2025 | 23:46)

In estate l'Inter completerà due acquisti che sono indispensabili: il portiere e il difensore centrale. La dirigenza però è al lavoro anche per trovare un investimento anche già per il mese di gennaio, con il reparto di centrocampo che è sotto la lente di ingrandimento. Ecco cosa risulta a La Gazzetta dello Sport in merito.

"A centrocampo servono muscoli e quelli di Andy Diouf non si sono visti in questi primi tre mesi di stagione. I nerazzurri vogliono un prototipo alla Manu Koné, che in estate la Roma ha blindato. Il nome sul taccuino di Piero Ausilio è quello di Morten Frendrup, danese classe 2001 del Genoa, sondato già più volte dai nerazzurri. Un centrocampista versatile, tecnico, abile in entrambe le fasi, che potrebbe garantire più equilibrio al centrocampo di Chivu.

Frendrup è alla quinta stagione italiana e no, al momento non sta giocando bene, complice anche un rendimento negativo del Genoa (penultimo). Può fare sia la mezzala che l’esterno in fascia. Nelle statistiche difensive dello scorso campionato ha chiuso in testa la classifica dei tackle vinti (61), dei dribbling frenati (34) e ha condiviso con De Roon il primato degli intercetti (47). L’uomo corazzato di Chivu potrebbe essere lui".