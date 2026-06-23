Inter e Atalanta sono pronte per incontrarsi nuovamente: l'intenzione è quella di arrivare a un accordo definitivo

Alessandro Lucci, agente dell'esterno classe 2005, è in città già da ieri, mentre sono rientrati anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter (ieri a Roma per l'elezione del presidente federale), e Dario Baccin, vice ds nerazzurro (ieri a Forlì per la finale del campionato U16). La sensazione è che la fumata bianca sia davvero vicina: attesi sviluppi già nelle prossime ore.