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fcinter1908 calciomercato mercato inter Affare Palestra, tutti i protagonisti sono a Milano: giornata decisiva per la chiusura?
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Affare Palestra, tutti i protagonisti sono a Milano: giornata decisiva per la chiusura?
Inter e Atalanta sono pronte per incontrarsi nuovamente: l'intenzione è quella di arrivare a un accordo definitivo
Giornata caldissima per quanto riguarda la trattativa Palestra: tutti i protagonisti, infatti, si trovano attualmente a Milano, il che lascia pensare che oggi possa andare in scena un nuovo incontro tra le parti.
Alessandro Lucci, agente dell'esterno classe 2005, è in città già da ieri, mentre sono rientrati anche Beppe Marotta, presidente dell'Inter (ieri a Roma per l'elezione del presidente federale), e Dario Baccin, vice ds nerazzurro (ieri a Forlì per la finale del campionato U16). La sensazione è che la fumata bianca sia davvero vicina: attesi sviluppi già nelle prossime ore.
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