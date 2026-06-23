Il motivo? "Akinsanmiro ha molto mercato ed è ambito anche all’estero soprattutto dalla Bundesliga dove Werder Brema e Borussia Moenchengladbach hanno fatto partire i primi sondaggi; in Italia invece è monitorato dal Bologna e non è escluso che lo stesso Pisa possa rifarsi avanti più in là. Insomma, l’Inter è comunque convinta di incassare potenzialmente anche più dei 7 milioni e mezzo che sarebbero arrivati dal Pisa; diciamo intorno ai 10 milioni.