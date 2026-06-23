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GdS – Pisa-Akinsanmiro saltata all’ultimo, ma l’Inter non è preoccupata perché…

Akinsanmiro
L'aggiornamento sul futuro del centrocampista che non continuerà la sua avventura in toscana
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

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Ebenizer Akinsanmiro non sarà un calciatore del Pisa. Il riscatto a 7,5 milioni da parte dei toscani avrebbe fatto comodo ai nerazzurri, ma è saltato per questioni burocratiche. Nonostante ciò, "dalle parti di Viale della Liberazione non c’è preoccupazione", si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi.

GdS – Pisa-Akinsanmiro saltata all’ultimo, ma l’Inter non è preoccupata perché…- immagine 2
Getty

Il motivo? "Akinsanmiro ha molto mercato ed è ambito anche all’estero soprattutto dalla Bundesliga dove Werder Brema e Borussia Moenchengladbach hanno fatto partire i primi sondaggi; in Italia invece è monitorato dal Bologna e non è escluso che lo stesso Pisa possa rifarsi avanti più in là. Insomma, l’Inter è comunque convinta di incassare potenzialmente anche più dei 7 milioni e mezzo che sarebbero arrivati dal Pisa; diciamo intorno ai 10 milioni.

E in ogni caso, soprattutto se a metà luglio dovesse essere ancora dell’Inter, il centrocampista nigeriano potrebbe sfruttare il ritiro con Chivu, che l’ha allenato nelle giovanili, per provare a giocarsi in Germania (a Donaueschingen, cittadina nella regione del Baden-Württemberg) la conferma insieme al (quasi) coetaneo Aleksandar Stankovic, altro osservato speciale tra i giovani interisti".

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