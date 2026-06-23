Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
GdS – Pisa-Akinsanmiro saltata all’ultimo, ma l’Inter non è preoccupata perché…
Ebenizer Akinsanmiro non sarà un calciatore del Pisa. Il riscatto a 7,5 milioni da parte dei toscani avrebbe fatto comodo ai nerazzurri, ma è saltato per questioni burocratiche. Nonostante ciò, "dalle parti di Viale della Liberazione non c’è preoccupazione", si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi.
Il motivo? "Akinsanmiro ha molto mercato ed è ambito anche all’estero soprattutto dalla Bundesliga dove Werder Brema e Borussia Moenchengladbach hanno fatto partire i primi sondaggi; in Italia invece è monitorato dal Bologna e non è escluso che lo stesso Pisa possa rifarsi avanti più in là. Insomma, l’Inter è comunque convinta di incassare potenzialmente anche più dei 7 milioni e mezzo che sarebbero arrivati dal Pisa; diciamo intorno ai 10 milioni.
E in ogni caso, soprattutto se a metà luglio dovesse essere ancora dell’Inter, il centrocampista nigeriano potrebbe sfruttare il ritiro con Chivu, che l’ha allenato nelle giovanili, per provare a giocarsi in Germania (a Donaueschingen, cittadina nella regione del Baden-Württemberg) la conferma insieme al (quasi) coetaneo Aleksandar Stankovic, altro osservato speciale tra i giovani interisti".
© RIPRODUZIONE RISERVATA