La Juventus osserva e aspetta, l’Inter valuta. Frattesi è un giocatore importante, ma la possibilità di farlo rientrare in un’operazione utile per arrivare a Jones è sul tavolo. Molto dipenderà dalla formula e dalle valutazioni dei cartellini, perché i nerazzurri non hanno intenzione di indebolirsi senza ottenere in cambio un vantaggio tecnico ed economico”, si legge.