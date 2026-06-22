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fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso Repubblica: “Frattesi-Juve e l’idea scambio: Inter gradisce due nomi”. Uno è inedito

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Clamoroso Repubblica: “Frattesi-Juve e l’idea scambio: Inter gradisce due nomi”. Uno è inedito

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Attenzione al possibile scambio di mercato sull’asse Inter-Juventus: due nomi graditi tra i bianconeri, uno è inedito
Alessandro Cosattini Redattore 

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Attenzione al possibile scambio di mercato sull’asse Inter-Juventus. Ne parla l’edizione online di Repubblica, che accosta un nome inedito ai nerazzurri.

Davide Frattesi può diventare la pedina capace di sbloccare l’assalto a Jones.

Clamoroso Repubblica: “Frattesi-Juve e l’idea scambio: Inter gradisce due nomi”. Uno è inedito- immagine 2
Getty Images

Su di lui resta vivo l’interesse della Juventus, pronta a inserire nella trattativa uno tra Cambiaso e Gatti. Due profili diversi, ma entrambi graditi all’Inter: il primo garantirebbe una soluzione di alto livello sulle corsie, il secondo rinforzerebbe il reparto arretrato con un difensore già abituato alla pressione delle grandi partite.

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La Juventus osserva e aspetta, l’Inter valuta. Frattesi è un giocatore importante, ma la possibilità di farlo rientrare in un’operazione utile per arrivare a Jones è sul tavolo. Molto dipenderà dalla formula e dalle valutazioni dei cartellini, perché i nerazzurri non hanno intenzione di indebolirsi senza ottenere in cambio un vantaggio tecnico ed economico”, si legge.

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