L'agente del difensore ha parlato del futuro del suo assistito

Gianni Pampinella Redattore 24 dicembre - 10:49

L'infortunio di Acerbi e una possibile partenza di de Vrij già a gennaio, costringono l'Inter a dover intervenire sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Tra i nomi seguiti dai nerazzurri c'è quello di Radu Dragusin. Fuori per infortunio da 11 mesi, il difensore è tornato a disposizione e adesso ha bisogno di giocare, ma al Tottenham potrebbe non trovare spazio, per questo motivo una sua partenza a gennaio non è da escludere.

"La sua condizione è molto buona, l’ho visto in un’amichevole, ha giocato 90 minuti. Mi sembra più forte, più veloce, più elastico. Lui mi ha detto che è pronto. È stato convocato per la partita con il Liverpool, quindi sta bene. Ha bisogno di alcune partite. Non deve giocarle tutte, ma deve avere un certo numero di gare. Ci sono speculazioni, le valutiamo. Non abbiamo preso nessuna decisione, ma vedremo. Se il numero di partite non è quello che desideriamo, allora prenderemo in considerazione anche una partenza", dice l'agente del giocatore, Florin Manea, a Digisport.

"Non poteva giocare a dicembre-gennaio (n.r. non è stato inserito nella lista di Champions League). Forse per questo ci sono anche le speculazioni. La posizione del club è che non vuole venderlo, ma ci penserò. Parlerò con lui e vedremo quale decisione prendere. Per il momento non mi ha chiamato nessuno. È una situazione in bilico. Ci sarebbero offerte, l’interesse c’è. Anche dall’Inghilterra, ma da un club più piccolo. Allora l’Italia è la soluzione migliore, andrebbe in un grande club. Non ho parlato con Chivu, l’ho chiamato solo per congratularmi. So che in estate l’Inter cercherà un difensore centrale. Se decidiamo di avere più partite fino all’estate, lo annunceremo e magari mi chiamerà anche Chivu".

"Ha ancora 4 anni e mezzo di contratto con il Tottenham, ma il problema è che l’infortunio lo ha tenuto lontano per 11 mesi, non posso aspettarne altri 7. Dobbiamo trovare una soluzione per farlo giocare più partite fino all’estate. Lui è determinato al 100% a giocare. Ora dobbiamo riflettere fino a gennaio".

(Digisport)