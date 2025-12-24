“ Domande su un indiscrezione circolata sui social su Belghali del Verona per l’Inter: il giocatore non si può trasferire a gennaio . Il club nerazzurro, l’Hellas, gli agenti del giocatore, tutti sono a conoscenza di questo da tempo. L’Inter non può farla ma posso dirvi di più: non l’avrebbe comunque fatta perché il giocatore è in Coppa d’Africa. Monitorare il mercato è normale, ma a oggi non mi risulta che l’Inter abbia avviato un’operazione Belghali.

Se ci saranno sviluppi sul fronte esterno destro vi aggiorneremo, delle chiamate ci sono state, il nome di Palestra ha costi molto alti e per gennaio al momento non ci risulta sia un’operazione che si è scaldata”, ha detto.