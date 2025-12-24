fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, Belghali non può arrivare a gennaio: la verità! Su Palestra mi risulta che…”

calciomercato

Romano: “Inter, Belghali non può arrivare a gennaio: la verità! Su Palestra mi risulta che…”

Romano: “Inter, Belghali non può arrivare a gennaio: la verità! Su Palestra mi risulta che…” - immagine 1
Il nome di Belghali, ma anche quello di Palestra e non solo: Fabrizio Romano aggiorna sul mercato dell’Inter
Alessandro Cosattini Redattore 

Le ultimissime sul mercato dell’Inter da Fabrizio Romano. Ecco il punto dell’esperto internazionale, dal suo canale YouTube:

Romano: “Inter, Belghali non può arrivare a gennaio: la verità! Su Palestra mi risulta che…”- immagine 2

Domande su un indiscrezione circolata sui social su Belghali del Verona per l’Inter: il giocatore non si può trasferire a gennaio. Il club nerazzurro, l’Hellas, gli agenti del giocatore, tutti sono a conoscenza di questo da tempo. L’Inter non può farla ma posso dirvi di più: non l’avrebbe comunque fatta perché il giocatore è in Coppa d’Africa. Monitorare il mercato è normale, ma a oggi non mi risulta che l’Inter abbia avviato un’operazione Belghali.

Romano: “Inter, Belghali non può arrivare a gennaio: la verità! Su Palestra mi risulta che…”- immagine 3

Se ci saranno sviluppi sul fronte esterno destro vi aggiorneremo, delle chiamate ci sono state, il nome di Palestra ha costi molto alti e per gennaio al momento non ci risulta sia un’operazione che si è scaldata, ha detto.

Leggi anche
Sky – Inter, ecco il primo vero obiettivo per la porta: contatti già avviati! 3 nomi per...
L’Inter e la “non meglio specificata «occasione di mercato»”: chi può essere,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA