Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato del classe 2005 ai microfoni di Kiss Kiss Napoli
Marco Astori
Marco Astori 

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter, ha parlato del classe 2005 ai microfoni di Kiss Kiss Napoli.

“Pio Esposito poteva venire al Napoli? No, perché l’Inter non lo ha mai voluto cedere e lui è innamorato dei nerazzurri. A De Laurentiis piaceva e non è un mistero, però l’Inter ha dimostrato di credere in lui e non ha mai pensato di privarsene”, ha dichiarato.

