Mercato, da Bergamo svelano: “Lookman? No, Inter aveva abbozzato piano da 60 mln per prendere…”

Un progetto che forse è solo slittato di qualche mese, dato che il tuttofare di Palladino è ancora l’oggetto del desiderio dell’Inter
Marco Astori 

In estate Inter e Atalanta si sono intrecciate a lungo in sede di mercato. Per Ademola Lookman prima, con la trattativa che è proseguita per più di un mese, e per Nicola Zalewski poi. Ma, come svela il Corriere di Bergamo, Marotta e Ausilio avevano un altro obiettivo vero in entrata: "Il primo amore dei meneghini in realtà è stato Ederson, l’obiettivo numero uno antecedente all’all-in su Lookman.

Lo scorso luglio era stato abbozzato un piano da 60 milioni per rinforzare il centrocampo col brasiliano. Un progetto che forse è solo slittato di qualche mese, dato che il tuttofare di Palladino è ancora l’oggetto del desiderio dell’Inter, mai più riuscita a concretizzare la virata su Koné, rimasto alla Roma di Gasperini. Il mercato invernale, che scatterà il 2 gennaio e terminerà il 2 febbraio, è un’occasione d’incontro tra le parti, a volte proprio per gettare le basi delle operazioni estive.

Ederson ha il contratto in scadenza nel 2027 e in questa stagione a tratti ha disatteso le aspettative nelle sue 17 presenze condite da un gol e un assist. Il suo è già un intreccio di mercato che coinvolge anche la Juve, interessata a Frattesi: se il centrocampista dell’Inter partirà, Marotta spingerà ancora di più per Ederson".

