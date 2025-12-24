Il quotidiano parla del mercato nerazzurro con il nome che attualmente viene fatto per rinforzare la rosa di Chivu e l'interesse dei bianconeri per il centrocampista

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 dicembre 2025 (modifica il 24 dicembre 2025 | 14:32)

Tutte lì a giocarsi il titolo: Inter, Milan, Napoli, Roma e Juventus. E in vista del mercato di gennaio c'è la possibilità di rinforzarsi. Così i rossoneri hanno già accolto Niclas Fullkrug per colmare il vuoto del numero 9. Un'operazione a basso costo, in prestito fino a giugno con diritto di riscatto. "I rossoneri lavorano anche su Andrej Kostic del Partizan, anni 18, operazione intorno ai 5 milioni. Per il grande nome, bisognerà attendere l’estate: Dusan Vlahovic, sempre lui, nei pensieri di Massimiliano Allegri", spiega il Corriere della Sera.

Anche la Roma sta lavorando sull'attacco: due i nomi sul tavolo, Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori. "Per Zirkzee dal Manchester United la formula sarà prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League per una cifra intorno ai 40 milioni, anche Raspadori dall’Atletico Madrid può arrivare in prestito in un ruolo fin qui «coperto» da Pellegrini. Nei piani della Roma c’è poi l’affondo a Disasi, difensore in uscita dal Chelsea, su cui c’è anche l’interesse del Milan, che osserva Dier del Monaco", spiega il quotidiano.

Inter e Napoli invece hanno problemi in difesa. I nerazzurri "considerando l’età di Acerbi (37 anni) e De Vrij (33, potrebbe partire già a gennaio)" devono rinforzare la difesa. "Il nome nuovo è Tarik Muharemovicdel Sassuolo, sloveno di 22 anni, per cui la Juventus, che lo ha lanciato, ha una percentuale sulla vendita: nelle casse del club bianconero potrebbero arrivare soldi nerazzurri, magari da reinvestire per Davide Frattesi dell’Inter in un intrigante incrocio di mercato".

"Il centrocampista è apprezzatissimo da Spalletti, Beppe Marotta e Piero Ausilio lo valutano intorno ai 30 milioni di euro e non lo darebbero volentieri a una diretta concorrente. Ad accomunare Inter e Juve c’è poi un grande obiettivo per giugno. Marco Palestra dell’Atalanta, in prestito al Cagliari, inarrivabile a gennaio anche se l’assenza di Dumfries (per Chivu) e il vuoto in rosa (per Spalletti) imporrebbero un’accelerata già adesso", si legge a proposito del mercato nerazzurro.

La Juve cerca un vice Yildiz e pensa a Hojbjerg del Marsiglia (ai francesi piace Locatelli) e Hjulmand dello Sporting Lisbona. Il Napoli invece potrebbe intervenire sul centrocampo: piace Kobbie Mainoo, ma il mercato azzurro dovrà essere fatto a parametro zero.

