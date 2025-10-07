FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…”

calciomercato

Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…”

Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…” - immagine 1
L’Om non ha alcun vincolo di obbligo, ma potrà decidere liberamente se esercitare o meno il diritto di riscatto a fine campionato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'ultimo giorno di mercato Benjamin Pavard, uno dei titolari dell'Inter, ha salutato i nerazzurri in direzione Olympique Marsiglia: il difensore è stato ceduto ai francesi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…”- immagine 2

Cosa risulta sul suo futuro dell'ex Bayern? Lo spiega Tuttosport: "L’OM non ha alcun vincolo di obbligo, ma potrà decidere liberamente se esercitare o meno il diritto di riscatto a fine campionato.

Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…”- immagine 3

La sensazione è che per Roberto De Zerbi il nazionale francese sia già imprescindibile. Ecco perché ci sono elevate possibilità che il duplice incastro di mercato (con Akanji che resta all'Inter, ndr) possa concretizzarsi nel 2026".

Leggi anche
Difesa, Inter pesca in Serie A: “Piaceva già Idzes, ma c’è nome nuovo che ha...
Corsport: “Tutto lascia pensare che questo sarà il primo acquisto Inter la prossima...

© RIPRODUZIONE RISERVATA