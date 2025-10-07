L'ultimo giorno di mercato Benjamin Pavard, uno dei titolari dell'Inter, ha salutato i nerazzurri in direzione Olympique Marsiglia: il difensore è stato ceduto ai francesi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…”
calciomercato
Inter, Pavard riscattato o torna a casa? “Ad ora ci sono elevate possibilità che…”
L’Om non ha alcun vincolo di obbligo, ma potrà decidere liberamente se esercitare o meno il diritto di riscatto a fine campionato
Cosa risulta sul suo futuro dell'ex Bayern? Lo spiega Tuttosport: "L’OM non ha alcun vincolo di obbligo, ma potrà decidere liberamente se esercitare o meno il diritto di riscatto a fine campionato.
La sensazione è che per Roberto De Zerbi il nazionale francese sia già imprescindibile. Ecco perché ci sono elevate possibilità che il duplice incastro di mercato (con Akanji che resta all'Inter, ndr) possa concretizzarsi nel 2026".
© RIPRODUZIONE RISERVATA