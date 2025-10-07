L'ultimo giorno di mercato Benjamin Pavard , uno dei titolari dell'Inter, ha salutato i nerazzurri in direzione Olympique Marsiglia: il difensore è stato ceduto ai francesi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro.

La sensazione è che per Roberto De Zerbi il nazionale francese sia già imprescindibile. Ecco perché ci sono elevate possibilità che il duplice incastro di mercato (con Akanji che resta all'Inter, ndr) possa concretizzarsi nel 2026".