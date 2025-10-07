La presenza venerdì di un emissario della Beneamata al Bentegodi in occasione della gara contro il Verona non è passata affatto inosservata

Marco Astori Redattore 7 ottobre 2025 (modifica il 7 ottobre 2025 | 10:02)

L'Inter vuole sfruttare questa sosta per le nazionali per andare ad approfondire qualche discorso per il futuro: l'obiettivo è quello di portarsi già avanti in ottica mercato, soprattutto per la piccola rivoluzione che ci sarà nel reparto di difesa. E sulla lista del club, come spiega Tuttosport, ci sono due difensori molto promettenti in Serie A: Uno già da tempo monitorato, l’altro apparso recentemente nella short list di Viale della Liberazione.

I due specialisti difensivi sono accomunati dal fatto di essere pure compagni di squadra, dato che entrambi militano nelle fila del Sassuolo. Ecco perché la presenza venerdì di un emissario della Beneamata al Bentegodi in occasione della gara contro il Verona non è passata affatto inosservata. Ogni riferimento (non) puramente casuale va a Jay Idzes (già seguito nei mesi scorsi, quando il nazionale indonesiano militava nel Venezia) e soprattutto Tarik Muharemović. Il centrale bosniaco ha stregato nelle ultime settimane l’Inter, che ha iniziato a farlo seguire da vicino con costanza.

Il motivo è semplice: in appena 6 giornate di campionato il classe 2003 ha conquistato per ben due volte il premio di migliore in campo. Gare autorevoli che, considerata la giovane età e il fatto che sia al primo anno di militanza nella massima serie, fanno prevedere per l’ex Juve un roseo futuro. Spettatrice interessata alla vicenda anche la stessa Vecchia Signora, che vanta il 50% sulla vendita di Muharemovic. Se ne riparlerà, eventualmente, nei prossimi mesi. Intanto pure la sua candidatura è entrata nel casting per la futura difesa dell’Inter".