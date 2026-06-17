Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, intercettato da FcInter1908 sotto la sede dell'Inter, ha parlato così del trasferimento in nerazzurro

Marco Astori Redattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 15:54)

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Gianni Rava, agente di Ivan Provedel, intercettato da FcInter1908 sotto la sede dell'Inter, ha parlato così del trasferimento del portiere in nerazzurro: "Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta e spero che a breve si possa chiudere il trasferimento: speriamo bene.

Provedel è tifoso dell'Inter da sempre e per lui sarebbe una chiusura del cerchio: verrà qua per giocarsi le sue carte, siamo fiduciosi.

Ha fatto un percorso molto lungo in carriera, è arrivato il momento giusto: ho buone sensazioni. Non credo abbia parlato con Chivu, non sento il ragazzo da un paio di giorni: dovevamo definire delle cose, manca poco ma sono fiducioso".