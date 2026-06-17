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Inter, avanti per Provedel: manca accordo con la Lazio. Portiere deciso: “Gerarchia non scontata”

Inter, avanti per Provedel: manca accordo con la Lazio. Portiere deciso: “Gerarchia non scontata” - immagine 1
L'Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez dalla prossima stagione. Parallelamente continua a inseguire Provedel della Lazio
Andrea Della Sala Redattore 

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Il contratto di Yann Sommer scadrà il prossimo 30 giugno e l'Inter ha deciso di puntare su Josep Martinez dalla prossima stagione. Parallelamente continua a inseguire Provedel della Lazio da affiancare allo spagnolo. Queste le ultime secondo Il Tempo:

Inter, avanti per Provedel: manca accordo con la Lazio. Portiere deciso: “Gerarchia non scontata”- immagine 2
Getty Images

Prosegue la trattativa per Provedel all'Inter. L'accordo tra i club non c'è ancora, ma il classe '94 è già pronto a una nuova avventura. I nerazzurri lo hanno scelto per sostituire il partente Sommer: sulla carta partirà come secondo di Josep Martinez, ma è una gerarchia tutt'altro che scontata, vista l'esperienza e l'affi-dabilità dell'ex Spezia.

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