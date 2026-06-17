Il giornalista ha parlato della trattativa che tiene banco in casa Inter anche se non si registrano passi in avanti su un accordo con l'Atalanta

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 giugno 2026 (modifica il 17 giugno 2026 | 15:22)

"Non vi parlerò di Palestra che ha raggiunto l'accordo con l'Inter perché questa è una cosa che anche i bambini della prima elementare saprebbero senza scandalizzarsi, un ragazzo che ha guadagnato così poco fin qui è normale che abbia raggiunto l'accordo con il club nerazzurro". Alfredo Pedullà è tornato sulle poche novità nella trattativa tra Palestra e l'Inter: l'accordo con il giocatore c'è e la preferenza del giocatore nei confronti della società interista è stata espressa.

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Ma spiega Pedullà, non è quello il problema. Perché si deve lavorare all'accordo con l'Atalanta. "Il problema si pone quando l'ingaggio è da 8 mln e devi raggiungere l'accordo con chi te ne vuole dare. È una non notizia e la non cavalco. Cercherò di essere pronto quando ci dovessero essere novità determinanti", ha aggiunto il giornalista sul suo canale.

E ha concluso: "La narrazione ora è su Gaetano ma la notizia Palestra ha l'accordo con l'Inter non è una notizia, si trova in 10 mln, se gli dai da 2,9 ai 3 mln + bonus. Non è una situazione da considerare".