Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di Manu Koné, obiettivo di mercato dell'Inter, e delle cessioni della Roma

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti , giornalista, ha parlato così di Manu Koné , obiettivo di mercato dell'Inter, e delle cessioni della Roma.

“Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter. Se non dovessero concretizzarsi le uscite di Koné e Ndicka entro il 30 giugno, la Roma si ritroverebbe a dover mettere sul mercato altri calciatori, come Pisilli e Svilar. La Roma deve raggiungere i 60 milioni”.