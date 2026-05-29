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fcinter1908 calciomercato mercato inter Agresti: “Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter: non dovesse concretizzarsi…”
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Agresti: “Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter: non dovesse concretizzarsi…”
Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di Manu Koné, obiettivo di mercato dell'Inter, e delle cessioni della Roma
Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di Manu Koné, obiettivo di mercato dell'Inter, e delle cessioni della Roma.
“Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter. Se non dovessero concretizzarsi le uscite di Koné e Ndicka entro il 30 giugno, la Roma si ritroverebbe a dover mettere sul mercato altri calciatori, come Pisilli e Svilar. La Roma deve raggiungere i 60 milioni”.
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