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Agresti: “Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter: non dovesse concretizzarsi…”

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Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di Manu Koné, obiettivo di mercato dell'Inter, e delle cessioni della Roma
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti, giornalista, ha parlato così di Manu Koné, obiettivo di mercato dell'Inter, e delle cessioni della Roma.

Agresti: “Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter: non dovesse concretizzarsi…”- immagine 2
Getty Images

“Su Koné è noto l’interessamento dell’Inter. Se non dovessero concretizzarsi le uscite di Koné e Ndicka entro il 30 giugno, la Roma si ritroverebbe a dover mettere sul mercato altri calciatori, come Pisilli e Svilar. La Roma deve raggiungere i 60 milioni”.

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