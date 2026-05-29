L'Inter ripartirà dal 3-5-2 e Chivu ha già dato alcune indicazioni sul mercato: i cinque nomi caldi per i nerazzurri

Matteo Pifferi Redattore 29 maggio 2026 (modifica il 29 maggio 2026 | 19:00)

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Archiviata la stagione trionfale con Chivu in panchina, l'Inter si appresta a vivere un mercato molto importante con l'obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

"Un portiere esperto dopo l'addio di Sommer, un paio di difensori a seguito di quelli di Acerbi e De Vrij, un centrocampista nuovo e l'esterno giovane, italiano e duttile capace di incidere. La lista della spesa sul mercato dell'Inter è chiara, al momento non include profili offensivi, ma poi chissà: un profilo in grado di saltare l'uomo e spaccare le partite fa sempre comodo, e magari al tramonto o quasi della sessione estiva qualcosa di interessante si presenterà. Per il momento, però, quelli sono i ruoli di cui la dirigenza nerazzurra è a caccia in questi giorni, aspettando di ratificare nero su bianco il rinnovo di Chivu. Che dopo una prima stagione da sogno alla guida dell'Inter dovrebbe ricevere un pokerissimo di regali, scelti ad immagine e somiglianza della creatura che l'allenatore nerazzurro intenderà costruire a partire dal ritiro estivo", si legge su La Gazzetta dello Sport.

Cinque rinforzi — La base di partenza non cambia: l'Inter resterà con il 3-5-2 e per questo la priorità sembra essere quella di riempire il vuoto lasciato dai parametri zero. La Rosea propone il nome di Kepa come vice Martinez, con Provedel come alternativa. In difesa, poi, i nomi più quotati sono Solet e Muharemovic. "E nel mezzo? La ricerca si è circoscritta attorno ad un nome che possa aggiungere al reparto caratteristiche diverse rispetto a quelle già presenti in rosa tra Barella, Calhanoglu, Zielinski, Sucic e Mkhitaryan. Ecco perché il candidato perfetto sembra essere Curtis Jones del Liverpool", aggiunge il quotidiano.

"Per quanto riguarda invece l'esterno, altrettanto precise sono le caratteristiche su cui si basa la ricerca nerazzurra: un profilo giovane, che possa giocare indifferentemente tra fascia destra e sinistra, capace di sostituire o alternarsi con Dumfries. L'identikit risponde precisamente al nome di Marco Palestra dell'Atalanta. Sui tavoli di mercato, la nuova Inter ha già preso forma. Adesso l'imperativo è passare ai fatti. Per regalare a Chivu il pokerissimo di giocatori nuovi attorno a cui costruire l'Inter 2.0", chiosa la Rosea.