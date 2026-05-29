FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Messaggero – Kone in uscita, quanta concorrenza per l’Inter: “La buona notizia arriva da Gasp”

calciomercato

Messaggero – Kone in uscita, quanta concorrenza per l’Inter: “La buona notizia arriva da Gasp”

Messaggero – Kone in uscita, quanta concorrenza per l’Inter: “La buona notizia arriva da Gasp” - immagine 1
Il centrocampista della Roma è uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo di Chivu, ma c'è da vincere l'alta concorrenza
Andrea Della Sala Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il centrocampista della Roma Manu Kone è uno degli obiettivi dell'Inter per rinforzare il centrocampo di Chivu, ma c'è da vincere l'alta concorrenza in Europa.

Messaggero – Kone in uscita, quanta concorrenza per l’Inter: “La buona notizia arriva da Gasp”- immagine 2
Getty Images

Come scrive il Messaggero, "tra i non incedibili non si può non parlare di Koné, che sta per cominciare la sua avventura mondiale e vorrebbe conoscere prima possibile il suo futuro. Manu è un calciatore molto apprezzato in giro: ha estimatori in Italia, l'Inter, e nel resto dell'Europa, in Inghilterra, Newcastle, in Francia, il Psg o in Spagna, l'Atletico Madrid, che magari potrà contare sui soldi di Alvarez. Già lo scorso anno, ha rischiato di lasciare la Roma, Gasp non si era opposto a una sua partenza. E non lo farà, come ha dichiarato lui stesso, nemmeno quest'anno".

Leggi anche
Bargiggia: “L’Inter vuole assolutamente Palestra: ora vi dico una cosa che sembra...
Inter, nuova vita per Diouf. Luis Henrique: c’è il prezzo per l’all in su Palestra

© RIPRODUZIONE RISERVATA