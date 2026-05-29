Come scrive il Messaggero, "tra i non incedibili non si può non parlare di Koné, che sta per cominciare la sua avventura mondiale e vorrebbe conoscere prima possibile il suo futuro. Manu è un calciatore molto apprezzato in giro: ha estimatori in Italia, l'Inter, e nel resto dell'Europa, in Inghilterra, Newcastle, in Francia, il Psg o in Spagna, l'Atletico Madrid, che magari potrà contare sui soldi di Alvarez. Già lo scorso anno, ha rischiato di lasciare la Roma, Gasp non si era opposto a una sua partenza. E non lo farà, come ha dichiarato lui stesso, nemmeno quest'anno".