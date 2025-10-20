FC Inter 1908
A ‘La Trattativa’ su TIM Podcast, Fabrizio Romano ha raccontato interessanti aneddoti sull’arrivo di Manuel Akanji all’Inter
A ‘La Trattativa’ su TIM Podcast, Fabrizio Romano ha raccontato interessanti aneddoti sull’arrivo di Manuel Akanji all’Inter.

Su Akanji all’Inter io ti posso raccontare una cosa. L’Inter lo aveva praticamente già bloccato per l’estate 2026. Il club aveva un accordo verbale di massima col giocatore per questa possibilità di prenderlo, è sempre stato in lista. Questa cosa non potevo dirla, perché in un anno possono cambiare tante cose. Mi sono detto che bisognava aspettare, non si danno notizie un anno prima.

Pavard poi apre al Marsiglia e l’Inter va su Akanji, magari se avessi detto qualcosa prima avrei dato una percezione di essere già a conoscenza del club sul giocatore… Akanji era stato anche un’idea del Milan, però voleva fortemente giocare la Champions, col massimo rispetto per il Milan, voleva fare la Champions. Questa è stata la motivazione principale, oltre ai discorsi economici”, ha spiegato.

