FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Moretto – L’Europa si sta muovendo su Aleksandar Stankovic e l’Inter reagisce così

calciomercato

Moretto – L’Europa si sta muovendo su Aleksandar Stankovic e l’Inter reagisce così

Moretto – L’Europa si sta muovendo su Aleksandar Stankovic e l’Inter reagisce così - immagine 1
Arrivano importanti novità sul futuro di Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 del Bruges: la posizione dell'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo l'avventura in Svizzera col Lucerna, in estate è arrivata l'opportunità Bruges per Aleksandar Stankovic che si è subito imposto nella compagine belga, diventando un titolarissimo della squadra nerazzurra.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così dello scenario futuro di Stankovic, per il quale l'Inter ha una doppia clausola per esercitare la rivendita:

Moretto – L’Europa si sta muovendo su Aleksandar Stankovic e l’Inter reagisce così- immagine 2
Getty

"Stankovic è andato al Bruges in estate per quasi 10 mln di euro. L'Inter ha a disposizione una doppia recompra, una di 23 mln di euro nel 2026, una di 25 mln di euro nel 2027 e c'è una percentuale sulla futura rivendita tra il 12 e il 15% ma la notizia è che, dopo due partite in Champions col Bruges e dieci partite in campionato con tanto di convocazione nella Nazionale serba, Stankovic è un giocatore che sta decollando, sta prendendo quota e si sta facendo notare moltissimo nel panorama internazionale.

Moretto – L’Europa si sta muovendo su Aleksandar Stankovic e l’Inter reagisce così- immagine 3
Sky

Occhio perché l'Inter continua a monitorarlo con grandissima attenzione, l'Inter sa del potenziale di Stankovic, sa che ci sono diversi club che si stanno informando su di lui ma l'Inter continua a mantenere un occhio di riguardo, tenendo presente che ha a disposizione la recompra per le prossime due estati"

Leggi anche
BILD – Inter si iscrive alla corsa per il gioiello El Mala: sfida tra super big europee
Inter, il retroscena di mercato: “Ausilio gongola per un nome scelto già l’anno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA