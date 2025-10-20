Dopo l'avventura in Svizzera col Lucerna, in estate è arrivata l'opportunità Bruges per Aleksandar Stankovic che si è subito imposto nella compagine belga, diventando un titolarissimo della squadra nerazzurra.
calciomercato
Moretto – L’Europa si sta muovendo su Aleksandar Stankovic e l’Inter reagisce così
Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha parlato così dello scenario futuro di Stankovic, per il quale l'Inter ha una doppia clausola per esercitare la rivendita:
"Stankovic è andato al Bruges in estate per quasi 10 mln di euro. L'Inter ha a disposizione una doppia recompra, una di 23 mln di euro nel 2026, una di 25 mln di euro nel 2027 e c'è una percentuale sulla futura rivendita tra il 12 e il 15% ma la notizia è che, dopo due partite in Champions col Bruges e dieci partite in campionato con tanto di convocazione nella Nazionale serba, Stankovic è un giocatore che sta decollando, sta prendendo quota e si sta facendo notare moltissimo nel panorama internazionale.
Occhio perché l'Inter continua a monitorarlo con grandissima attenzione, l'Inter sa del potenziale di Stankovic, sa che ci sono diversi club che si stanno informando su di lui ma l'Inter continua a mantenere un occhio di riguardo, tenendo presente che ha a disposizione la recompra per le prossime due estati"
© RIPRODUZIONE RISERVATA