"Stankovic è andato al Bruges in estate per quasi 10 mln di euro. L'Inter ha a disposizione una doppia recompra, una di 23 mln di euro nel 2026, una di 25 mln di euro nel 2027 e c'è una percentuale sulla futura rivendita tra il 12 e il 15% ma la notizia è che, dopo due partite in Champions col Bruges e dieci partite in campionato con tanto di convocazione nella Nazionale serba, Stankovic è un giocatore che sta decollando, sta prendendo quota e si sta facendo notare moltissimo nel panorama internazionale.