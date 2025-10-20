Said El Mala, giovane esterno del Colonia classe 2006, sta attirando grande attenzione in Bundesliga. Anche l'Inter sarebbe in corsa

Said El Mala, giovane esterno del Colonia classe 2006, sta attirando grande attenzione in Bundesliga. Non sorprende quindi che molti top club abbiano già messo gli occhi sul giovane talento tedesco. Oltre al Bayern Monaco e al Borussia Dortmund, ora sembra esserci anche nuova concorrenza. Secondo quanto riporta la Bild, anche l’Inter e il Paris Saint-Germain sarebbero interessati a El Mala.

Ma la lista delle squadre che seguono da vicino il gioiello del Colonia si fa sempre più lunga: oltre alle squadre già citate, anche il Chelsea sarebbe sulle sue tracce.

Nils Schmadtke, responsabile dello scouting del Bayern Monaco, avrebbe già contattato i dirigenti del Colonia per manifestare il proprio interesse. Il messaggio sarebbe stato chiaro: se si dovesse aprire uno spiraglio per un trasferimento di El Mala, anche il Bayern si farebbe avanti.

Secondo il quotidiano, si prevede una vera e propria asta per il giovane talento. El Mala, 19 anni, ha un contratto a lungo termine con il Colonia valido fino al 2030 e non ha alcuna clausola rescissoria. Il club non avrebbe nemmeno posto una cifra minima per una possibile cessione.

Bild ritiene però poco probabile che El Mala lasci Colonia già a gennaio: un trasferimento appare più realistico nella prossima estate. I dirigenti del club sperano comunque di poter contare su di lui anche nella stagione 2026/27.

L’agente del giocatore ha recentemente cercato di spegnere le voci: «Le notizie secondo cui avremmo incontrato rappresentanti di Dortmund, Bayern o club inglesi non sono corrette. Al momento non c’è alcun motivo per lasciare il Colonia — né a gennaio né la prossima estate», ha dichiarato al Kölner Stadt-Anzeiger.

Nell’estate 2024 il Colonia aveva acquistato El Mala per appena 300.000 euro. Inizialmente l’attaccante era stato girato in prestito al Viktoria Köln, per poi unirsi definitivamente alla prima squadra in questa stagione. Da allora il suo rendimento è stato impressionante: dopo sette partite in Bundesliga, El Mala ha già messo a segno tre gol e servito un assist.

Le parole dell'allenatore del Colonia Lukas Kwasniok — “Non prendiamoci in giro: se continuerà a segnare in questo modo e, oltre alle giocate spettacolari, acquisirà anche gli aspetti fondamentali per la Bundesliga, saremo costretti a venderlo per una cifra incredibilmente alta. Prima o poi accadrà.”