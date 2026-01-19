Il tecnico nerazzurro negli ultimi minuti di Udinese-Inter ha avanzato a centrocampo lo svizzero come fatto da Guardiola due anni fa

Gianni Pampinella Redattore 19 gennaio 2026 (modifica il 19 gennaio 2026 | 16:02)

Negli ultimi 10' di Udinese-Inter, quando il forcing dei friulani era al suo massimo, Cristian Chivu ha deciso di avanzare Manuel Akanji davanti la difesa. Una mossa che ha funzionato e che in futuro il tecnico nerazzurro può riproporre perché il difensore ha già giocato in quella posizione. Esattamente il 12 novembre 2023, nel 4-4 contro il Chelsea, Guardiola lo schierò in mezzo insieme a Rodri.

"A distanza di un paio d'anni l'ex Dortmund si è fatto notare di nuovo in mezzo, stavolta a Udine e grazie a Chivu, allenatore astuto e attento, che negli ultimi cinque minuti l'ha schierato in mezzo per gestire la palla. "C'è un momento in cui bisogna fare legna, soprattutto quando gli avversari sfruttano le palle lunghe". Akanji è il manifesto di come si possa fare a meno del turnover. Al Friuli ha giocato centrale mandando nuovamente in panchina Acerbi e De Vrij. Con lui dietro, bravo in marcatura su Davis (annullato) e in impostazione, Bisseck ha fatto il braccetto e si è spinto parecchio in avanti".

"Manuel vanta quattro partite a centrocampo in carriera, tutte col City e tutte nel 2023-24. Non è tutto: nel 2024 Guardiola usò Akanji come cavia per un esperimento. Contro lo Sparta Praga - in una gara vinta 5-0 - lo svizzero fermò la sfera in difesa senza fare nulla, nessun passaggio e nessun lancio lungo. Restò fermo, immobile, col pallone sotto al piede, in attesa di un movimento dei suoi. Risultato? Ricominciare da Ederson e rifare tutto dall'inizio, prima dei tre punti. Quest'anno Akanji non ha saltato neanche un secondo in campionato: 1710 minuti, 19 presenze. Con l'Udinese ha chiuso con il 92% di passaggi riusciti, più o meno la sua media in Serie A. A giugno l'Inter lo riscatterà per 15 milioni indipendentemente dalla clausola scudetto, ovvero riscatto obbligatorio in caso di tricolore. Soldi ben spesi".