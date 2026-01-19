Il feeling tra Federico Dimarco e Cristian Chivu è più forte che mai. Lo si percepisce dal rendimento dell'esterno mancino, dalle sue parole sul tecnico e dell'utilizzo che ne fa l'allenatore. E spunta un retroscena proprio su di lui raccontato da Tuttosport.
calciomercato
Retroscena Chivu: “Oltre a Pio in estate ha chiesto ai dirigenti Inter di non vendere…”
Il più classico degli amori a prima vista che può, ulteriormente, incidere sul futuro dell’esterno. Il tecnico romeno, infatti, lo considera uno dei pilastri e leader della sua Inter. Tanto che già in estate aveva indicato Dimarco tra gli incedibili durante i primi vertici di mercato con la dirigenza nerazzurra. Con buona pace di chi da Oltremanica stava provando ad alzare il pressing per provare a sedurre il terzino.
Qualche mese fa, infatti, il Manchester United aveva sondato, senza successo, il terreno per Fede. Nel frattempo il principale sponsor di Dimarco in casa Red Devils è stato esautorato. Ogni riferimento non puramente causale va all’ex tecnico degli inglesi Amorim. Un pericolo in meno per l’Inter nella corsa al rinnovo del laterale mancino".
