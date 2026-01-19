Il tecnico romeno, infatti, lo considera uno dei pilastri e leader della sua Inter: tanto che già in estate ha detto ai dirigenti di considerarlo incedibile

Il feeling tra Federico Dimarco e Cristian Chivu è più forte che mai. Lo si percepisce dal rendimento dell'esterno mancino, dalle sue parole sul tecnico e dell'utilizzo che ne fa l'allenatore. E spunta un retroscena proprio su di lui raccontato da Tuttosport.