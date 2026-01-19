A Manuel Akanji, nella conferenza stampa organizzata in occasione di Inter-Arsenal, hanno chiesto anche del suo futuro. Il calciatore è arrivato in prestito con diritto di riscatto e gli è stato chiesto del suo futuro. «Non c'è mai stata una possibilità che io tornassi in questo mercato al Manchester City», ha detto il giocatore svizzero rispondendo alla domanda di un giornalista che gli aveva chiesto della possibilità di lasciare già in inverno l'Inter.

Così quando gli hanno chiesto cosa ha deciso di fare rispetto al suo futuro e se ha deciso di restare, il giocatore ha replicato: «No, la prima domanda a cui ho risposto è stata se sarei mai tornato in inverno al City e ho detto no. Ma per l'estate non saprei, non dipende soltanto da me. Vedremo cosa succederà a fine stagione, ma sono molto contento qui e vedremo cosa succederà», ha aggiunto.