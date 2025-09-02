Inter, Akanji potrebbe debuttare con la Juve. Il no al Milan? Ecco il motivo

Quello del difensore è stato il colpo a sorpresa dell’Inter nelle ultime ore di mercato

Gianni Pampinella Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 08:16)

Colpo a sorpresa per l’Inter nelle ultime ore di mercato. I nerazzurri hanno chiuso per l'arrivo di Manuel Akanji. Un’operazione lampo, ma preparata sottotraccia, che consegna a Cristian Chivu un rinforzo di assoluto livello internazionale in un reparto che aveva bisogno di un restyling pesante in estate e invece si è deciso di rinviare ancora.

"L’andamento della sfida contro l'Udinese ha confermato la necessità di aggiungere un difensore rapido, veloce e fisico, in grado di giocare subito da titolare. E Akanji risponde appieno a queste caratteristiche. Tanto da far accettare ad Oaktree l’ingaggio di un trentenne. Non sarebbe arrivato, però, senza l’uscita di un altro elemento del reparto arretrato. Questa era la linea e non ci sono state correzioni di rotta", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Nel momento in cui il Marsiglia si è fatto avanti seriamente, dunque, l’Inter si è immediatamente mossa per Akanji, trovando terreno fertile sia con il City sia con il diretto interessato. Anzi, tutto fa credere che lo svizzero non abbia detto no al Milan, di cui era l’obiettivo principale per la difesa, soltanto per la mancanza della vetrina Champions, ma proprio perché l’Inter aveva già bussato alla sua porta. Così per lui, che da settimane era già in uscita dal City, si è trattato solo di aspettare la chiusura del cerchio".

"Come per Diouf, l’Inter ha condotto tutto sotto traccia. A questo punto, Akanji è da considerare il braccetto titolare di destra, con la possibilità, però, in caso di necessità, di sistemarsi al centro. Chivu lo avrà a disposizione solo la prossima settimana, a conclusione del doppio impegno con la Svizzera. Difficile, comunque, non immaginarlo esordire già contro la Juventus, alla ripresa del campionato".

(Corriere dello Sport)