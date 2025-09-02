Thuram saluta Pavard: “Buona fortuna, per sempre Benji l’interista”

Interista una volta e interista per sempre. Forse nello spogliatoio erano pronti, tanti tifosi dell'Inter invece no. E in tanti erano affezionati a Benjamin Pavarde a quel suo 'Benji l'interista' con cui annunciò da solo, prima delle visite e delle firme, che stava per sbarcare a Milano dopo la sua esperienza al Bayern Monaco. Era nell'aria (specie dopo quella polemica scoppiata per una partita di padel di troppo a cui aveva partecipato dopo il mancato impiego al Mondiale per Club) ma non era così scontato partisse. Alla fine è arrivata l'offerta giusta dal Marsiglia e i dirigenti nerazzurri, che avevano dichiarato il mercato finito salvo eventuali occasioni, hanno deciso di optare per Akanji, che è arrivato a Milano dal City.