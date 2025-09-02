Interista una volta e interista per sempre. Forse nello spogliatoio erano pronti, tanti tifosi dell'Inter invece no. E in tanti erano affezionati a Benjamin Pavarde a quel suo 'Benji l'interista' con cui annunciò da solo, prima delle visite e delle firme, che stava per sbarcare a Milano dopo la sua esperienza al Bayern Monaco. Era nell'aria (specie dopo quella polemica scoppiata per una partita di padel di troppo a cui aveva partecipato dopo il mancato impiego al Mondiale per Club) ma non era così scontato partisse. Alla fine è arrivata l'offerta giusta dal Marsiglia e i dirigenti nerazzurri, che avevano dichiarato il mercato finito salvo eventuali occasioni, hanno deciso di optare per Akanji, che è arrivato a Milano dal City.
Thuram saluta Pavard: “Buona fortuna, per sempre Benji l’interista”
Alla fine è arrivata l'ufficialità per il prestito oneroso con diritto di riscatto, il francese passa all'OM, la squadra allenata da De Zerbi. "Non è un addio ma un arrivederci", ha scritto il giocatore ai tifosi nerazzurri e ha fatto incetta di like. Bastoni ha condiviso il suo post nelle sue storie mentre Thuram gli ha dedicato un messaggio nelle sue stories di Instagram. "Buona fortuna amico mio, per sempre Benji l'interista", ha scritto l'attaccante dell'Inter che è anche connazionale del difensore.
Deschamps non lo ha convocato in questa tornata della pausa per le qualificazioni Mondiali, lui spera ancora di tornarci in Nazionale e ritrovare il suo amico Marcus che ha ringraziato in un post tra le sue stories. "Grazie mon frero", ha scritto Benjamin.
