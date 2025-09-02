Nell'ultimo giorno di mercato l'Inter ha deciso di cambiare un tassello in difesa: dentro Akanji dal City, via Pavard al Marsiglia

Andrea Della Sala Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 08:02)

Nell'ultimo giorno di mercato l'Inter ha deciso di cambiare un tassello in difesa: dentro Akanji dal City, via Pavard al Marsiglia. Entrambi in presto. C'è un motivo, oltre a quello tecnico, che ha spinto la dirigenza a cambiare e cedere il francese.

"Centrale per centrale, prestito per prestito, ma con una visione: Pavard non era più devoto alla causa, voleva tornare in Francia, tanto è vero che Chivu lo aveva lasciato in panchina contro l’Udinese e aveva pagato la scelta con l’errore decisivo di Bisseck. Akanji invece arriva con grandi motivazioni nella stagione che si concluderà con il Mondiale: è ancora un perno della nazionale svizzera, chiedeva una squadra che partecipasse alla Champions League e per questo aveva rifiutato il Milan pochi giorni prima, e porterà in Serie A una ricca esperienza oltre a un curriculum da vincente degno di Pavard. Sono 12 i trofei che ha vinto in carriera, compresa la finale di Istanbul contro l’Inter nella quale azionò il marchingegno che programmò la rete della differenza firmata Rodri", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In un certo senso Akanji aveva Milano nel destino, perché poteva essere dell’Inter già tre anni fa. All’epoca però una trattativa avviatissima si scontrò con criticità economiche inattese. Stavolta invece Manuel arriva in prestito per un milione con un diritto di riscatto fissato a 15. Considerando il profilo e le tempistiche, al netto dei recenti problemi con Guardiola, sembra un’operazione intrigante. L’opzione si trasformerà in obbligo nella prospettiva più dolce, se cioè Chivu riuscirà a vincere lo scudetto, a patto che Akanji abbia raggiunto la metà delle presenze. Ne sarà valsa la pena, nel caso. Dall’altra parte, Pavard frutterà 2,5 milioni subito ed eventualmente 15 a giugno, se il Marsiglia vorrà tramutare il prestito in trasferimento definitivo. Nell’immediato lo scambio costa a Beppe Marotta qualcosa, perché Akanji a differenza di Pavard non usufruirà del decreto crescita e quindi verrà pagato circa 8 milioni lordi per i dieci mesi che restano fino al termine della stagione".

"La manovra è stata sorprendente e repentina. Fino a domenica sera, anzi, l’Inter era convinta di non intervenire sul mercato, accontentandosi dei cinque innesti già contabilizzati. Ma i problemi difensivi denunciati contro l’Udinese e il contestuale malumore di Pavard hanno stravolto il copione, lasciando a Piero Ausilio i margini per il colpo last second. E poi, diciamolo, bruciare un obiettivo del Milan in volata è stato un ulteriore motivo per chiudere l’affare. Akanji è abituato a giocare nella difesa a quattro, anche con la nazionale, ma in passato si è districato anche nei complessi meccanismi di un trio di sentinelle. Tra l’altro per caratteristiche potrà essere utilizzato sia da centrale tra i centrali, sia sul centrodestra. E se percepirà un senso di smarrimento, gli basterà voltarsi e chiedere aiuto a Yann Sommer: i due hanno condiviso i ritiri della Svizzera per otto anni pieni. Un amico, nello spogliatoio che è la vita, è sempre un plusvalore", aggiunge Gazzetta.