A questa operazione fa da contraltare la cessione di Pavard. Il difensore dovrebbe trasferirsi a sua volta in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia (cifra fissata anche in questo caso a 15 milioni). In questo caso, la cessione a titolo temporaneo sarebbe gratuita e il club nerazzurro risparmierebbe solo sullo stipendio del francese, pari a 5 milioni netti (6,55 milioni lordi).
Se le cifre fossero confermate, l’effetto sui conti sarebbe positivo per 6,55 milioni di euro. Nel complesso, a queste condizioni il doppio affare avrebbe un impatto negativo per circa 4,7 milioni di euro sui conti 2025/26 dell’Inter. Qualora il riscatto di Pavard dovesse poi concretizzarsi, l’Inter potrebbe contare invece su una plusvalenza di poco inferiore ai 2,1 milioni di euro”, si legge.
