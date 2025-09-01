FC Inter 1908
Akanji ‘in’, Pavard ‘out’: ecco l’impatto del doppio affare sul bilancio Inter, le cifre

Doppia operazione per l’Inter nell’ultimissimo giorno di mercato: Akanji in entrata e Pavard in uscita, ecco l'impatto sul bilancio nerazzurro
Doppia operazione per l’Inter nell’ultimissimo giorno di mercato. I nerazzurri in entrata hanno chiuso per Manuel Akanji e in uscita per Benjamin Pavard. Ma come impatterà questa doppia operazione sui conti dell’Inter? Cifre e dettagli sono stati svelati da calcioefinanza.it.

Partendo da Akanji, i nerazzurri dovrebbero versare 2 milioni di euro nelle casse del Manchester City per il prestito oneroso del calciatore (il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni). A questa cifra si somma la copertura dello stipendio di Akanji, che si aggira intorno ai 5 milioni netti (9,25 milioni lordi). In totale, parliamo di un costo di 11,25 milioni di euro per la stagione 2025/26. 

A questa operazione fa da contraltare la cessione di Pavard. Il difensore dovrebbe trasferirsi a sua volta in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia (cifra fissata anche in questo caso a 15 milioni). In questo caso, la cessione a titolo temporaneo sarebbe gratuita e il club nerazzurro risparmierebbe solo sullo stipendio del francese, pari a 5 milioni netti (6,55 milioni lordi).

Se le cifre fossero confermate, l’effetto sui conti sarebbe positivo per 6,55 milioni di euro. Nel complesso, a queste condizioni il doppio affare avrebbe un impatto negativo per circa 4,7 milioni di euro sui conti 2025/26 dell’Inter. Qualora il riscatto di Pavard dovesse poi concretizzarsi, l’Inter potrebbe contare invece su una plusvalenza di poco inferiore ai 2,1 milioni di euro”, si legge.

