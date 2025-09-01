Manuel Akanji è atterrato a Milano: sarà un nuovo difensore dell'Inter di Cristian Chivu. Operazione chiusa nell'ultimo giorno di mercato dai dirigenti nerazzurri.
calciomercato
Akanji all’Inter, clamoroso Sky: “Ha detto no al Milan nei giorni scorsi perché…”
Manuel Akanji è atterrato a Milano: sarà un nuovo difensore dell'Inter di Cristian Chivu. Clamoroso retroscena sul Milan da Sky
Questi i dettagli della trattativa col Manchester City. Prestito di 2 milioni di euro, diritto di riscatto a 15 milioni di euro che diventa obbligo solo a condizioni difficili. Quali? L'obbligo che scatta col 50% delle presenze e la vittoria dello scudetto.
Un clamoroso retroscena su Akanji è arrivato dagli studi di Sky Sport. Il Milan infatti lo voleva come rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri e si è mosso anche nei giorni scorsi. Tuttavia, Akanji ha detto no perché aspettava un club che giocasse la Champions League. Il Milan non è qualificato e così lo svizzero ha aspettato fino alla chiusura di oggi con l'Inter.
