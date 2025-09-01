Un clamoroso retroscena su Akanji è arrivato dagli studi di Sky Sport. Il Milan infatti lo voleva come rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri e si è mosso anche nei giorni scorsi. Tuttavia, Akanji ha detto no perché aspettava un club che giocasse la Champions League. Il Milan non è qualificato e così lo svizzero ha aspettato fino alla chiusura di oggi con l'Inter.