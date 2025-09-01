FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani”

calciomercato

Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani”

Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani” - immagine 1
Interessante retroscena di mercato dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto per l'Inter di Cristian Chivu
Alessandro Cosattini Redattore 

Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani”- immagine 2
Getty Images

Interessante retroscena di mercato dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto per l'Inter di Cristian Chivu.

Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani”- immagine 3
Getty Images

"Se c’era un modo per far mangiare le mani ai dirigenti interisti, eccolo qua: il francesone “segna” almeno tre gol, salvando da maestro", si legge sulla pagella di ieri di Oumar Solet. Voto 7,5 per lui ieri, è stato in assoluto il migliore in campo a San Siro.

Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani”- immagine 4
Getty

L'Inter aveva pensato a lui per la difesa, ma c'era distanza con l'Udinese sulla formula. A Milano come nuovo rinforzo per il reparto arretrato è invece arrivato Manuel Akanji.

Leggi anche
Akanji ‘in’, Pavard ‘out’: ecco l’impatto del doppio affare sul bilancio Inter, le cifre
Akanji all’Inter, clamoroso Sky: “Ha detto no al Milan nei giorni scorsi perché…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA