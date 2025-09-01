Interessante retroscena di mercato dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto per l'Inter di Cristian Chivu.
Colpo sfumato per l’Inter, Gazzetta svela: “Ora i dirigenti nerazzurri si mangiano le mani”
Interessante retroscena di mercato dalla Gazzetta dello Sport, che parla di un rimpianto per l'Inter di Cristian Chivu
"Se c’era un modo per far mangiare le mani ai dirigenti interisti, eccolo qua: il francesone “segna” almeno tre gol, salvando da maestro", si legge sulla pagella di ieri di Oumar Solet. Voto 7,5 per lui ieri, è stato in assoluto il migliore in campo a San Siro.
L'Inter aveva pensato a lui per la difesa, ma c'era distanza con l'Udinese sulla formula. A Milano come nuovo rinforzo per il reparto arretrato è invece arrivato Manuel Akanji.
