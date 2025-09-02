UFFICIALE – Inter, ecco Akanji. Il comunicato del club nerazzurro: “Serenità, calma e forza”

Il difensore svizzero classe 1995 arriva in nerazzurro dal Manchester City a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo al verificarsi di determinate condizioni

Andrea Della Sala Redattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:09)

Manuel Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter, arriva in prestito al Manchester City. Ecco il comunicato ufficiale del club nerazzurro:

"Nella vita ci sono momenti in cui ci si trova di fronte sfide apparentemente impossibili, montagne da scavalcare che appaiono insormontabili: ci sono situazioni in cui calma e serenità si rivelano alleate irrinunciabili, qualità che permettono di trovare forze impetuose a volte quasi dimenticate. Così si è sviluppata la vita e la carriera di Manuel Obafemi Akanji, nuovo difensore nerazzurro, capace di immaginare vie e sentieri nuovi dentro e fuori dal campo anche davanti a percorsi accidentati.

Nato a Wiesendangen nel canton Zurigo in Svizzera il 19 luglio 1995, Manuel è cresciuto da sempre immerso nel mondo dello sport. Mamma Isabel è una ex tennista svizzera, mentre papà Abimbola è un esperto di finanza nigeriano, calciatore a livello amatoriale: osservando le sue partite Akanji si innamora di questo gioco. Nel giardino di casa Manuel e sua sorella Sarah cercano di imitare le giocate di papà, immaginando di scendere in campo nei più grandi stadi del Mondo. L’immaginazione di Akanji corre veloce grazie alla sua mente brillante, quella che arriva in suo aiuto nei momenti più complicati. Quando a 9 anni inizia a giocare nel Wiesendangen Manuel è fisicamente più gracile dei suoi compagni: ci vuole grande forza mentale e molto sacrificio per continuare a credere in un sogno che appare complicato, ma Akanji si dimostra speciale.

Nel 2007 passa al Winterthur, lo stesso club dove nella squadra femminile gioca anche sua sorella Sarah. È l’inizio di un percorso nuovo, durato sei anni, che lo porta a vestire una delle maglie più prestigiose del suo Paese: dopo essere diventato un punto fermo del Winterthur nella seconda serie svizzera, nell’estate del 2015 si trasferisce al Basilea. Con la squadra rossoblù Akanji esordisce nel campionato svizzero, ma colleziona solo 12 presenze nella sua prima stagione a causa di un grave infortunio. È in questa occasione che dimostra a tutti la sua forza di volontà e la sua incredibile resilienza: “prove them wrong” diventa il suo motto, una frase che porta anche impressa sulla sua pelle.

Nei successivi due anni Manuel diventa un perno del Basilea, con cui esordisce in Champions League nel 2017/18 e vince in totale due campionati e una Coppa di Svizzera. Arriva così nel gennaio 2018 la chiamata dal Borussia Dortmund, una nuova avventura per Akanji. Un’avventura che lo porta a crescere come uomo e giocatore: in quattro anni e mezzo in Renania Manuel gioca 158 partite, vincendo una Coppa e una Supercoppa di Germania. Nel 2019/20 il suo cammino si incrocia per la prima volta con quello dell’Inter quando affronta i nerazzurri nelle due partite del girone della Champions League 2019/20.

Ormai consacratosi a livello internazionale, Akanji passa al Manchester City nell’estate del 2022. Manuel è un difensore polivalente, in grado di ricoprire diversi ruoli grazie alla sua grande abilità palla al piede. Quel bambino che in campo giocava con la testa alta diventa un difensore apprezzato a livello mondiale: ciò per cui veniva messo in dubbio diventa la sua forza più grande. In Inghilterra Manuel gioca e vince tantissimo: con i Cityzens colleziona 136 presenze in tre anni, segna 5 gol e vince due Premier League, una Coppa d’Inghilterra, un Community Shield, una Champions League, una Supercoppa UEFA e il Mondiale per Club nel 2023.

Ventitreesimo svizzero della storia nerazzurra, Manuel è un veterano della sua Nazionale con cui ha esordito nel 2017. Akanji ha totalizzato 71 presenze con la maglia rossocrociata, raggiungendo due volte gli ottavi di finale ai Mondiali nel 2018 e nel 2022 e due volte i quarti agli Europei nel 2020 e 2024, venendo inserito nella squadra ideale del torneo in quest’ultima occasione.

Serenità, calma e una forza tranquilla: con queste grandi qualità Manuel Akanji si presenta ai tifosi nerazzurri e si appresta a iniziare la sua avventura con l’Inter.