Akanji-Inter, ecco il retroscena. Moretto: “Due giorni fa mi hanno detto che…”

Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno svelato un retroscena proprio su Akanji-Inter. Romano esordisce così: "L'Inter prende Akanji e tu (rivolto a Moretto, ndr) mi avevi detto Akanji-Inter per il 2026, perché l'Inter lo aveva prenotato per la prossima estate"

Moretto, poi, spiega: "Questo è uno dei retroscena che vi racconteremo poi nei dettagli. Due giorni fa eravamo qui a registrare video e mi hanno detto che l'Inter voleva fare Akanji per la prossima estate. Poi dopo lo scenario è cambiato, c'è stata la possibilità di lasciar partire Pavard già in questa sessione di mercato e l'Inter ha accelerato. I contatti erano iniziati da giorni, l'operazione era già pronta, pensata per il futuro ma l'Inter ha voluto poi chiuderla ora"