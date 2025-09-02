FC Inter 1908
Akanji-Inter, ecco il retroscena. Moretto: “Due giorni fa mi hanno detto che…”

L'Inter ha chiuso il mercato estivo 2025 con l'arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City: Moretto svela un retroscena
Matteo Pifferi Redattore 

L'Inter ha chiuso il mercato estivo 2025 con l'arrivo di Manuel Akanji dal Manchester City. Un'operazione a sorpresa, che però ha portato all'addio di Benjamin Pavard, approdato e già ufficializzato dal Marsiglia nella serata di ieri.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto hanno svelato un retroscena proprio su Akanji-Inter. Romano esordisce così: "L'Inter prende Akanji e tu (rivolto a Moretto, ndr) mi avevi detto Akanji-Inter per il 2026, perché l'Inter lo aveva prenotato per la prossima estate"

Moretto, poi, spiega: "Questo è uno dei retroscena che vi racconteremo poi nei dettagli. Due giorni fa eravamo qui a registrare video e mi hanno detto che l'Inter voleva fare Akanji per la prossima estate. Poi dopo lo scenario è cambiato, c'è stata la possibilità di lasciar partire Pavard già in questa sessione di mercato e l'Inter ha accelerato. I contatti erano iniziati da giorni, l'operazione era già pronta, pensata per il futuro ma l'Inter ha voluto poi chiuderla ora"

