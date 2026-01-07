Nessun dubbio sul riscatto di Manuel Akanji a fine stagione. Alla fine della partita con il Parma il difensore ha parlato ai microfoni di Skysport e gli hanno chiesto cosa ne sarà del futuro all'Inter. «Il mio futuro? Se lo sapessi... (ride, ndr). Sono molto felice qui, va tutto alla grande: vedremo a fine stagione, spero di essere qui anche la prossima stagione», ha detto il calciatore.
Sky – Akanji, nessuna difficoltà per gli interisti: a prescindere dall’obbligo di riscatto…
Il calciatore, tra i migliori della gara contro il Parma, ha parlato anche del suo futuro. È arrivato in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a scudetto vinto
E Luca Marchetti ha spiegato: «Non vorrei che la domanda metta in difficoltà i tifosi dell'Inter. Perché il club nerazzurro ha preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto a 15 mln che diventa obbligo in caso di vittoria scudetto. Viste prestazioni e prestito, a prescindere dall'obbligo lo riscatterà a prescindere».
(Fonte: SS24)
