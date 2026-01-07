FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Akanji, nessuna difficoltà per gli interisti: a prescindere dall’obbligo di riscatto…

calciomercato

Sky – Akanji, nessuna difficoltà per gli interisti: a prescindere dall’obbligo di riscatto…

Sky – Akanji, nessuna difficoltà per gli interisti: a prescindere dall’obbligo di riscatto… - immagine 1
Il calciatore, tra i migliori della gara contro il Parma, ha parlato anche del suo futuro. È arrivato in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a scudetto vinto
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Nessun dubbio sul riscatto di Manuel Akanji a fine stagione. Alla fine della partita con il Parma il difensore ha parlato ai microfoni di Skysport e gli hanno chiesto cosa ne sarà del futuro all'Inter. «Il mio futuro? Se lo sapessi... (ride, ndr). Sono molto felice qui, va tutto alla grande: vedremo a fine stagione, spero di essere qui anche la prossima stagione», ha detto il calciatore.

Sky – Akanji, nessuna difficoltà per gli interisti: a prescindere dall’obbligo di riscatto…- immagine 2
Getty Images

E Luca Marchetti ha spiegato: «Non vorrei che la domanda metta in difficoltà i tifosi dell'Inter. Perché il club nerazzurro ha preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto a 15 mln che diventa obbligo in caso di vittoria scudetto. Viste prestazioni e prestito, a prescindere dall'obbligo lo riscatterà a prescindere».

(Fonte: SS24)

 

 

Leggi anche
Sky – Inter, esterno destro non necessario. Dodò? Se chiedi alla Fiorentina…
Ancora Casadei, due gol di fila col Torino: l’Inter ha recompra o no? Le condizioni...

© RIPRODUZIONE RISERVATA