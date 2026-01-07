Manuel Akanji , difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Le sue dichiarazioni: "Era importante vincere, ogni punto conta ed era importante giocare una buona partita: speriamo di giocare bene anche nella prossima in casa. Difensore centrale? Non mi interessa dove gioco, voglio aiutare la squadra: lì posso controllare il gioco e vedere il campo e controllare la squadra.

Il mio futuro? Se lo sapessi... (ride, ndr). Sono molto felice qui, va tutto alla grande: vedremo a fine stagione, spero di essere qui anche la prossima stagione. Non ho mai avuto problemi ad adattarmi nella mia carriera a calci diversi, mi sono subito trovato bene: i compagni e il mister mi hanno aiutato e accolto molto bene. La differenza è che in Premier è molto più fisico, qui c'è molto più controllo e ci sono molto meno spazi. I miei capelli? Li rimetto a posto venerdì (ride, ndr)".