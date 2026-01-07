FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Akanji: “Futuro? Molto felice qui, va alla grande: magari sarò all’Inter anche l’anno prossimo”

news

Akanji: “Futuro? Molto felice qui, va alla grande: magari sarò all’Inter anche l’anno prossimo”

Akanji: “Futuro? Molto felice qui, va alla grande: magari sarò all’Inter anche l’anno prossimo” - immagine 1
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Le sue dichiarazioni
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Le sue dichiarazioni: "Era importante vincere, ogni punto conta ed era importante giocare una buona partita: speriamo di giocare bene anche nella prossima in casa. Difensore centrale? Non mi interessa dove gioco, voglio aiutare la squadra: lì posso controllare il gioco e vedere il campo e controllare la squadra.

Akanji: “Futuro? Molto felice qui, va alla grande: magari sarò all’Inter anche l’anno prossimo”- immagine 2
PARMA, ITALY - JANUARY 07: Federico Dimarco of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between Parma Calcio 1913 and FC Internazionale at Stadio Ennio Tardini on January 07, 2026 in Parma, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Il mio futuro? Se lo sapessi... (ride, ndr). Sono molto felice qui, va tutto alla grande: vedremo a fine stagione, spero di essere qui anche la prossima stagione. Non ho mai avuto problemi ad adattarmi nella mia carriera a calci diversi, mi sono subito trovato bene: i compagni e il mister mi hanno aiutato e accolto molto bene. La differenza è che in Premier è molto più fisico, qui c'è molto più controllo e ci sono molto meno spazi. I miei capelli? Li rimetto a posto venerdì (ride, ndr)".

Leggi anche
Chivu a InterTV: “Questi ragazzi ci mettono cuore e mente. Conosciamo il valore del Napoli...
Chivu: “Atteggiamento conta più delle statistiche e conta l’ambizione. I...

© RIPRODUZIONE RISERVATA