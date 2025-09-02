L'Inter ha preso Akanji nell'ultimo giorno di mercato mentre Pavard è andato all'Olympique Marsiglia: il commento di Marchetti

Matteo Pifferi Redattore 2 settembre - 12:17

Il mercato dell'Inter si è chiuso con un doppio colpo, uno in entrata e uno in uscita: è arrivato Akanji dal Manchester City, mentre Pavard ha lasciato Milano e giocherà al Marsiglia.

Luca Marchetti, su Sky Sport, ha spiegato anche come è nata l'operazione Akanji-Inter:

"Akanji è stato sempre molto vicino all'Inter, anche prima di andare al City parlavamo che l'Inter seguiva Akanji. L'opportunità è nata dopo la richiesta del Marsiglia per Pavard, dal momento in cui esce Pavard c'è bisogno di un giocatore altrettanto bravo e l'Inter vira su Akanji e chiude in poche ore il difensore che era in uscita dal Manchester City.

Sono sicuro che se non ci fosse stato questo tipo di opportunità, l'Inter non avrebbe acconsentito alla partenza di Pavard", ha detto Marchetti a Sky Sport.