L'Inter ha chiuso l'ultimo giorno di mercato con l'addio di Pavard, andato al Marsiglia, e l'arrivo di Akanji dal Manchester City.
calciomercato
Libero: “Inter, mercato da 5 e gestione senza spiegazione. Doveva avere l’umiltà di…”
L'edizione odierna di Libero boccia, nel complesso, il mercato dei nerazzurri, dando un 5 in pagella. Ecco il commento:
"Un mese, giugno, di buone intuizioni seguito da due mesi, luglio e agosto, che non hanno spiegazione. Ma proprio letteralmente: l’Inter non ha spiegato il suo strano mercato. Si è esposta solo per Calhanoglu e Lookman, il grande addio e il grande arrivo, ma quando non sono andati in porto ha fatto finta di niente. Gli acquisti sono corretti e interessanti sia a livello tecnico sia finanziario (Sucic, Luis Henrique, Bonny, Diouf, più la valorizzazione di Pio Esposito), ma nessuno arriva con lo status di titolare assoluto.
Anche Akanji porta leadership e velocità a condizioni favorevoli (1 milione per il prestito, 15 per il riscatto obbligatorio in caso di scudetto), ma la tempistica sconfessa le certezze ostentate per mesi. Anche la gestione del difensore francese Benjamin Pavard non è da Inter: se era un problema ieri, lo era anche due mesi fa. È vero che un grande club segue la pianificazione e non si fa condizionare, ma a volte serve anche l’umiltà di ascoltare il suggerimento di “rivoluzione” mai così unanime"
© RIPRODUZIONE RISERVATA